Milan, Lazio, Ligue 1 e Nba: le ultimissime
Che fatica per il Milan che, dopo aver fallito ben due volte l'occasione per il 2-0, viene rimontato dal Pisa. Nel finale, però, ci pensa Modric a regalare una vittoria preziosissima per la squadra di Allegri che evita di perdere ancora punti contro una squadra della parte destra della classifica.
Aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Pedro, attaccante spagnolo della Lazio uscito in lacrime dal campo per infortunio durante il match dei quarti di finale della Coppa Italia. "Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.”
Si è aperto con una sorpresa il programma della 22ª giornata di Ligue 1, partito con il match che ha visto protagonista il Paris Saint-Germain primo della classe sul campo del Rennes. Al 'Roazhon Park' finisce 3-1 per squadra di Sébastien Tambouret.
LeBron James riscrive la storia. A 41 anni e 44 giorni la stella dei Lakers diventa il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia: nel match con Dallas, vinto da Los Angeles 124-120, LeBron mette a segno 28 punti, 10 assist e 12 rimbalzi