Inter-Juve, Lazio-Atalanta, Como-Fiorentina e tennis: le ultimissime
L'Inter batte 3-2 la Juve e si tiene salda in vetta a 61 punti, momentaneamente a +8 dal Milan. La squadra di Chivu va in vantaggio grazie all'autogol di Cambiaso, che poi segna anche il gol dell'1-1. I nerazzurri, in superiorità numerica per l'espulsione di Kalulu festeggiano al 76' grazie alla rete di Esposito. Finale rocambolesco, prima col gol di Locatelli, poi col tris calato da Zielinski.
In attesa della doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio viene battuta 2-0 dalla stessa Dea. La squadra di Palladino capitalizza il rigore trasformato da Ederson a fine primo tempo e con la rete segnata nella ripresa da Zalewski, sale al sesto posto a +1 sul Como e a +9 sulla stessa Lazio.
Colpaccio esterno della Fiorentina che vince 2-1 al 'Sinigaglia' contro il Como e si rilancia in classifica. La squadra di Vanoli (espulso nel finale per proteste) passa con le reti di Fagioli e Kean. Inutile, nel finale, lo sfortunato autogol di Parisi.
La stagione di Jannik Sinner prosegue in Qatar, dove va in scena sul cemento l'ATP 500 di Doha. L'italiano debutterà contro il ceco Tomas Machac, al secondo turno, invece, verosimilmente se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin. Nei quarti di finale per Sinner potrebbe esserci il ceco Jakub Mensik, la vera sfortuna è stata però pescare dal suo lato di tabellone il kazako Alexander Bublik.