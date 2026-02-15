Cremonese-Genoa, Parma-Verona, Torino-Bologna e Napoli-Roma: le ultimissime
Prosegue la 25a giornata di campionato alle 15 con Cremonese-Genoa. Queste le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschiotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martìn; Vitinha, Colombo.
Stesso orario per Parma-Verona, queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Nicolussi Caviglia; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Cham, Niasse, Al Musrati, Serdar, Frese; Bowie, Orban.
Alle 18 il Torino di Baroni fa visita al Bologna. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mário, Lucumí, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Dallinga.
Alle 20.45 al Maradona va in scena il big match tra Napoli e Roma. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.