Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cremonese-Genoa, Parma-Verona, Torino-Bologna e Napoli-Roma: le ultimissime

Cremonese-Genoa, Parma-Verona, Torino-Bologna e Napoli-Roma: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare odierne
2 min
TagsCremonese-GenoaParma-VeronaTorino-Bologna

 

 

Prosegue la 25a giornata di campionato alle 15 con Cremonese-Genoa. Queste le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschiotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martìn; Vitinha, Colombo.

Stesso orario per Parma-Verona, queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Nicolussi Caviglia; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Cham, Niasse, Al Musrati, Serdar, Frese; Bowie, Orban.

Alle 18 il Torino di Baroni fa visita al Bologna. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mário, Lucumí, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Dallinga. 

Alle 20.45 al Maradona va in scena il big match tra Napoli e Roma. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS