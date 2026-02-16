Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lecce, Sinner, Atalanta e sci: le ultimissime

Lecce, Sinner, Atalanta e sci: le ultimissime

I salentini si impongono sul Cagliari. L'altoatesino supera Machac. Raspadori si ferma. Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale
1 min
TagsLeccesinnerraspadori

 

 

Il Lecce vince la partita nel secondo tempo con i gol di Gandelman e Ramadani. Poche emozioni nella prima frazione, in cui le due squadre ci provano più volte, senza però riuscire mai a impensierire realmente i due portieri. 

Jannik Sinner torna in campo dopo gli Australian Open nell'Atp500 di Doha e supera Tomas Machac in due set in un’ora e dieci minuti di gioco.

Gli esami strumentali di Raspadori hanno rivelato che il neo-acquisto dell'Atalanta ha riportato uno stiramento di primo grado al flessore

Il ritorno in patria non è stato quello che sognava prima di sbarcare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per Lindsey Vonn, che ieri mattina è stata dimessa dall'ospedale Ca'Foncello di Treviso ed è ripartita alla volta degli Stati Uniti, dove proseguirà la riabilitazione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS