Lecce, Sinner, Atalanta e sci: le ultimissime

Il Lecce vince la partita nel secondo tempo con i gol di Gandelman e Ramadani. Poche emozioni nella prima frazione, in cui le due squadre ci provano più volte, senza però riuscire mai a impensierire realmente i due portieri.

Jannik Sinner torna in campo dopo gli Australian Open nell'Atp500 di Doha e supera Tomas Machac in due set in un’ora e dieci minuti di gioco.

Gli esami strumentali di Raspadori hanno rivelato che il neo-acquisto dell'Atalanta ha riportato uno stiramento di primo grado al flessore.

Il ritorno in patria non è stato quello che sognava prima di sbarcare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per Lindsey Vonn, che ieri mattina è stata dimessa dall'ospedale Ca'Foncello di Treviso ed è ripartita alla volta degli Stati Uniti, dove proseguirà la riabilitazione.