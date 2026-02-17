Corriere dello Sport.it
Galatasaray-Juve, Dortmund-Atalanta, Lazio e arbitri: le ultimissime

Galatasaray-Juve, Dortmund-Atalanta, Lazio e arbitri: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare contro Galatasaray e Dortmund. La Lazio presenta oggi il progetto del Flaminio. Arbitro La Penna, la Procura apre un fascicolo
2 min
TagsGalatasaray-JuveDortmund-AtalantaLazio

 

 

Via ai playoff di Champions League. Alle 18.45 a Istanbul, la Juventus fa visita al Galatasaray, questa la probabile formazione bianconera. JUVE (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. 

Alle 21 sarà invece Borussia Dortmund-Atalanta, Kovac contro Palladino. Questa la probabile formazione della Dea. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. 

È il grande giorno in casa Lazio. Alle 10.30, al Training Center di Formello, il club presenterà ufficialmente il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, già consegnato lunedì scorso al Comune di Roma. Una maxi-operazione da quasi 500 milioni di euro.

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo sulle minacce di morte arrivate via social all’arbitro Federico La Penna, a seguito della partita Inter-Juve. Il documento finirà sulla scrivania del Procuratore Aggiunto Sergio Colaiocco, che istruirà l’indagine. Sotto la lente d’ingrandimento di chi indaga già in queste ore, gli account dai quali sono partite le minacce. 

 

