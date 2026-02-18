Inter, Milan, tennis e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

L'Inter cade in Norvegia: 3-1 contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. La squadra di Chivu sfiora più volte il doppio vantaggio nel primo tempo, ma crolla nel secondo e ne approfittano i norvegesi che tra una settimana giocheranno a San Siro partendo dai due gol di vantaggio.

Avrebbe dovuto giocarsi in Australia un mese fa, invece si è disputata a San Siro in una meravigliosa cornice di pubblico Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A. E chissà come sarebbe andata a finire ai nostri antipodi. Intanto però finisce in parità, 1-1, e a godere è l'Inter, sempre più saldamente in testa, con sette punti di vantaggio sui rossoneri.

Jannik Sinner supera anche Alexei Popyrin. Negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. il numero 2 del mondo affonda l’australiano, approdando ai quarti e trovando punti importanti in chiave ranking.

Serata speciale stasera al palazzo del ghiaccio del Forum di Assago! Arianna Fontana vince l'argento nella staffetta 3000 m femminile con Elisa Confortola, Chiara Betti ed Arianna Sighel ed entra nella storia: a quota 14 supera Edoardo Mangiarotti, è la più medagliata di sempre.