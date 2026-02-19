Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Brann-Bologna, Jagiellonia-Fiorentina, Inter e tennis: le ultimissime

Le probabili formazioni delle italiane per le gare di Europa e Conference. Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro. Atp 500 Doha, quando giocano Sinner e Mensik
Appuntamento alle 18.45 con i play-off di Europa League. Il Brann ospita il Bologna di Italiano, questa la probabile formazione degli emiliani. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro.

Tempo di playoff anche per la Fiorentina in Conference League, ospitata dal Jagiellonia. Questa la probabile formazione viola per il match delle 21. FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Lautaro Martinez rischia un lungo stop. A confermarlo è stato proprio Cristian Chivu ad Amazon Prime Video nel dopo gara di Bodo/Glimt-Inter: "Lautaro secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Perso Lautaro? Significa che si è fatto male, è abbastanza serio".

Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha dove sfiderà il ceco Jakub Mensik. La gara è in programma oggi giovedì 19 febbraio sul Center Court come ultimo match di giornata al termine dell'incontro tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov, al via non prima delle 17:30.

 

 

