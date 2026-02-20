Sassuolo-Verona, Roma, Inter e tennis: le ultimissime

Venerdì di anticipo da Serie A. Alle 20.45 sarà Sassuolo-Verona, queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Cham, Niasse, Al Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

Sono giorni di terapie, gestione del carico, pazienza e una sola, grande missione per tornare al meglio per la notte contro la sua ex squadra. Paulo Dybala contro il tempo e contro il dolore. Stringere i denti, lavorare in silenzio e presentarsi all’appuntamento per la gara contro la Juve.

Oggi arriverà il responso degli esami al polpaccio, ma l’Inter teme per il suo capitano: almeno 3 settimane di stop e niente derby. Tutti attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che ha costretto Lautaro ad alzare bandiera bianca, ma solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro.

"In passato ho attraversato momenti ancora più difficili. So come riprendermi". Jannik Sinner, dopo il ko nella semifinale degli Australian Open, è stato battuto anche a Doha da Mensik. "Ogni giocatore affronta alti e bassi. Ho avuto due anni incredibili e ora sto attraversando un piccolo momento di crisi, ma non è qualcosa che mi preoccupa", ha detto.