sabato 21 febbraio 2026
Juve-Como, Lecce-Inter, Cagliari-Lazio e Roma: le ultimissime

Juve-Como, Lecce-Inter, Cagliari-Lazio e Roma: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare del sabato. Il club giallorosso blinda Cristante
TagsJuve-Comolecce-interCagliari-Lazio

 

 

Dopo la batosta subita contro il Galatasaray, alle 15 la Juventus ospita il Como. Queste le probabili formazioni. JUVE (4-3-2-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas.

Alle 18 il Lecce ospita l'Inter, queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Dimarco; Thuram, Esposito.

Alle 20.45 la Lazio vola a Cagliari per la gara della serata. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

Dopo Mancini, sempre più vicino al prolungamento anche Cristante si prepara a firmare un rinnovo che racconta, il suo peso specifico nello spogliatoio. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma l’intenzione è blindarlo subito. Il nuovo accordo lo legherà alla Roma fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. 

 

