domenica 22 febbraio 2026
Atalanta-Napoli, Milan-Parma, Roma-Cremonese e Lazio: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match di oggi. Nuovo infortunio per il biancoceleste
2 min
Procede la 26a giornata di Serie A. Dopo Genoa-Torino delle 12.30, il big match delle 15 tra Atalanta e Napoli. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Elmas, Lobotka, Olivera; Politano, Vergara; Højlund.

Alle 15 il Milan ospita il Parma, queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Rafael Leao. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Trollo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

Alle 20.45 spazio a Roma-Cremonese, queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy.

Nicolò Rovella ancora ai box. Il centrocampista ha rimediato un altro infortunio nel match contro il Cagliari, cadendo in malo modo in campo. La Lazio ha emesso una nota ufficiale nella serata di ieri: "A seguito degli esami strumentali eseguiti, Rovella ha riportato una frattura scomposta alla clavicola. Nelle prossime ore sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica".

 

