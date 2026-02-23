Fiorentina-Pisa, Bologna-Udinese, Roma e Juve: le ultimissime

Torna il derby dell'Arno. Alle 18.30 la Fiorentina al "Franchi" ospita il Pisa. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Iling-Junior; Moreo, Durosinmi.

Alle 20.45 il Bologna ospita l'Udinese. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.

Il contratto che lega Celik alla Roma è in scadenza il 30 giugno. L'entourage del terzino, per rinnovare, chiede uno stipendio netto da 4 milioni di euro a stagione, cifra che la direzione sportiva giallorossa non ritiene sostenibile. La proposta prevede un leggero incremento rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente, senza però superare lo scoglio dei 2,5.

La Juve pensa ancora Carnesecchi, anche su indicazione e suggerimento diretto di Buffon. La trattativa si è sempre rivelata complessa per le alte richieste della Dea e anche oggi il prezzo è molto alto: per lasciare partire il classe 2000, nel mirino anche di Arsenal e Manchester United, la società nerazzurra non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro.