martedì 24 febbraio 2026
Inter-Bodo, Giudice Sportivo, Juve e Hakimi: le ultimissime

Inter-Bodo, Giudice Sportivo, Juve e Hakimi: le ultimissime

La squadra di Chivu è stata eliminata. I provvedienti presi dopo la 27a giornata. Buone notizie per Spalletti in vista del Galatasaray. L'ex nerazzurro accusato di stupro
2 min
Dopo la sconfitta per 3-1 nella gara di andata, l'Inter perde anche la sfida di ritorno contro il Bodo Glimt: 2-1. A San Siro vittoria dei norvegesi contro l'undici di Chivu nel ritorno dei playoff di Champions League con i gol di Hauge al 58' e Evjen al 72'. Di Bastoni al 76' la rete dei nerazzurri pardoni di casa. Gli uomini di Knutsen staccano il pass per gli ottavi di finale. Inter eliminata.

Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo la 26a giornata di Serie A. Tra gli espulsi, stop di una giornata per Elmusrati (Hellas Verona), Ilkhan (Torino) e Mina (Cagliari). Tra i non espulsi, squalifica per un turno e ammenda di 2.000 euro per Dodo (Fiorentina). Un turno anche per Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus) e Walukiewicz (Sassuolo).

La Juve è andata in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e Kenan Yildiz infatti hanno cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni.

Hakimi è stato rinviato a giudizio per stupro dinanzi al tribunale parlamentare francese. A renderlo noto è stato l'avvocato del terzino classe 1998. La procura di Nanterre ha accusato il calciatore del Psg ex Inter di aver violentato una ragazza nel 2023. Hakimi, sul suo account X, ha scritto: "Oggi un'accusa di stupro è sufficiente per giustificare un processo, anche se tutto dimostra che falsa. E' ingiusto per gli innocenti quanto per lo è per le vittime sincere. Attendo questo processo con serenità, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente".

 

