Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve-Galatasaray, Atalanta-Dortmund, arbitri e tennis: le ultimissime

Juve-Galatasaray, Atalanta-Dortmund, arbitri e tennis: le ultimissime

I turchi eliminano i bianconeri. La Dea vola agli ottavi. Le designazioni della 27a giornata. Atp Acapulco, successo per Cobolli e Bellucci
2 min
TagsAtalanta-DortmundJuve-GalatasarayTennis

 

 

Una Juventus eroica non basta: allo Stadium finisce 3-2 dopo i tempi supplementari, il Galatasaray vola agli ottavi. Locatelli la sblocca su rigore, Gatti e McKennie nella ripresa allungano la partita, nonostante l'espulsione discutibile di Kelly. Nei tempi supplementari il Galatasaray e si porta avanti nel computo totale con il gol di Osimhen. Nel finale crolla e Yilmaz segna anche il secondo gol per i turchi. 

L'Atalanta vola agli ottavi di Champions League dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff. Dopo il 2-0 dell'andata, Scamacca firma il vantaggio, poi raddoppia Zappacosta. Pasalic cala il tris, poi Adeyemi sembra mandare la sfida ai supplementari. Krstovic si sacrifica nel recupero e viene colpito in volto restando pieno di sangue, conquistando così il rigore decisivo che Samardzic trasforma al 98'.

L'Aia ha reso noti i direttori di gara che si occuperanno del 27° turno di Serie A: Como-Lecce sarà arbitrata a Fourneau. Colombo si occuperà di Hellas Verona-Napoli, mentre Fabbri di Inter-Genoa. Cremonese-Milan va a Massa, Sassuolo-Atalanta a Marchetti. Torino-Lazio sarà arbitrata da Abisso. Il big match Roma-Juventus spetta a Sozza. Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina sono affidati rispettivamente a Feliciani e Pairetto.

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci superano il primo turno del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il tennista romano piega con un doppio 7-6 (3) il messicano Rodrigo Pacheco Mendez. Mattia Bellucci ha invece battuto per 7-6 (5), 6-3 l' australiano Rinky Hijikata.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS