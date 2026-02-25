Juve-Galatasaray, Atalanta-Dortmund, arbitri e tennis: le ultimissime

Una Juventus eroica non basta: allo Stadium finisce 3-2 dopo i tempi supplementari, il Galatasaray vola agli ottavi. Locatelli la sblocca su rigore, Gatti e McKennie nella ripresa allungano la partita, nonostante l'espulsione discutibile di Kelly. Nei tempi supplementari il Galatasaray e si porta avanti nel computo totale con il gol di Osimhen. Nel finale crolla e Yilmaz segna anche il secondo gol per i turchi.

L'Atalanta vola agli ottavi di Champions League dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff. Dopo il 2-0 dell'andata, Scamacca firma il vantaggio, poi raddoppia Zappacosta. Pasalic cala il tris, poi Adeyemi sembra mandare la sfida ai supplementari. Krstovic si sacrifica nel recupero e viene colpito in volto restando pieno di sangue, conquistando così il rigore decisivo che Samardzic trasforma al 98'.

L'Aia ha reso noti i direttori di gara che si occuperanno del 27° turno di Serie A: Como-Lecce sarà arbitrata a Fourneau. Colombo si occuperà di Hellas Verona-Napoli, mentre Fabbri di Inter-Genoa. Cremonese-Milan va a Massa, Sassuolo-Atalanta a Marchetti. Torino-Lazio sarà arbitrata da Abisso. Il big match Roma-Juventus spetta a Sozza. Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina sono affidati rispettivamente a Feliciani e Pairetto.

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci superano il primo turno del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il tennista romano piega con un doppio 7-6 (3) il messicano Rodrigo Pacheco Mendez. Mattia Bellucci ha invece battuto per 7-6 (5), 6-3 l' australiano Rinky Hijikata.