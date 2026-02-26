Bologna-Brann, Fiorentina-Jagiellonia, Roma e tennis: le ultimissime
Notte europea da ricordare per il Bologna che passa il turno in Europa League. Come all'andata, la squadra di Italiano vince 1-0 grazie al gol di Joao Mario e vola agli ottavi del torneo.
Una Fiorentina masochista rischia una clamorosa eliminazione ma riesce a staccare con qualche brivido di troppo il pass per gli ottavi di Conference League. Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nel primo round in Polonia, la squadra di Vanoli passa al Franchi contro lo Jagiellonia trascinato dalla tripletta di Mazurek. Ai supplementari la viola si salva con la rete di Fagioli e dall'autogol provocato da Kean.
Nuovo passo in avanti per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera sull'impianto. Ora il prossimo passaggio sarà quello di aspettare la valutazione delle Commissioni competenti per poi essere sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico del progetto nelle prossime settimane.
Flavio Cobolli stacca il pass per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco dopo aver sconfitto in due set il ceco Dalibor Srvcina con un doppio 6-4. Tra i migliori otto anche Mattia Bellucci che ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un netto 6-3, 6-3.