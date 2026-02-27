Parma-Cagliari, Europa e Conference, Lazio e tennis: le ultimissime

Stasera alle 20.45 l'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Parma e Cagliari. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Ordóñez, Valeri; Pellegrino, Strefezza. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Zappa, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kiliçsoy, Esposito.

Roma e Bologna qualificate agli ottavi di Europa League, Fiorentina agli ottavi di Conference. Il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale, dei quarti e delle semifinali è in programma oggi venerdì 27 febbraio in Svizzera. Alle ore 13 toccherà all'Europa League, alle ore 14 invece sarà la volta della Conference.

Presumibilmente la Lazio a giugno continuerà gli interventi in attacco. Già a gennaio Fabiani e i suoi uomini mercato avevano puntato due ali. Tra questi torna una vecchia conoscenza Kerim Alajbegovic, compagno di squadra di Ratkov. L’offerta per il serbo è stata accettata, da 13 milioni. Quella per il bosniaco no.

Sorride il tennis azzurro in Messico. Jasmine Paolini ha superato con autorità l’australiana Priscilla Hon imponendosi con un netto 6-0 6-2. L’azzurra nei quarti affronterà la britannica Katie Boulter.