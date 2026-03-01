Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Roma-Juve e Moto Gp: le ultimissime

Dopo Milan-Cremonese delle 12.30 scendono oggi in campo alle 15 Sassuolo e Atalanta. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Muharemovic, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Alle 18 il Toro del neo arrivato D'Aversa ospita la Lazio. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Marianucci, Coco; Pedersen, Gineitis, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni.

Big match all'Olimpico alle 20.45 tra Roma e Juve, queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Marco Bezzecchi con la sua Aprilia ha vinto sulla pista di Buriram il Gp della Thailandia, il primo del Mondiale 2026. Sul podio anche gli spagnoli Pedro Acosta e Raul Fernandez. Sono usciti nel finale i due fratelli Marquez. Solo un nono posto per Pecco Bagnaia, superato all'ultimo giro dall'altro italiano Franco Morbidelli.