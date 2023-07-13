Pisa-Bologna, Udinese-Fiorentina e tennis: le ultimissime

Due posticipi di Serie A in questo lunedì. Alle 18.30 il Pisa ospita il Bologna, queste le probabili formazioni. PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Durosinmi. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

Alle 20.45 la Fiorentina vola in casa dell'Udinese, queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Flavio Cobolli smentisce i critici e trionfa all'Atp 500 di Acapulco battendo lo statunitense Frances Tiafoe in due set (7-6(4), 6-4), in due ore e 9 minuti di partita. Per il giovane azzurro è il terzo titolo in carriera, che lo lancia verso il suo nuovo best ranking: dal prossimo lunedì sarà il nuovo numero 15 del mondo.

Il tennis italiano esulta anche con Luciano Darderi, che si impone nella finale del torneo di Santiago sul tedesco Yannick Hanfmann, imponendosi con il punteggio di 7-6 (6), 7-5. Per il numero 21 del mondo si tratta del quinto titolo Atp conquistato in carriera, tutti ottenuti sulla terra rossa, diventando il giocatore con più tornei vinti su questa superficie, uno in più del numero uno del mondo Carlos Alcaraz.