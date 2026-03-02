Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Udinese, Bologna, Juve e basket: le ultimissime

Vittorie di friulani e rossoblù nei posticipi del lunedì. McKennie rinnova. L'Italia batte la Gran Bretagna
2 min
TagsUdineseBolognajuve

 

 

Cala il sipario al Bluyenergy Stadium di Udine! Pairetto manda i titoli di coda di un match a conduzione friulana, conclusosi con un massiccio 3-0 per i padroni di casa. Con l'odierno trionfo l'Udinese si proietta a quota 35 punti, resta invece invariata la situazione della Fiorentina.

Il Bologna vince il posticipo di Serie A: 1-0 contro il Pisa. Poche emozioni per gran parte della partita all'Arena Garibaldi, fino a quando al 90' Odgaard si inventa un gol spettacolare che regala i tre punti ai rossoblù. 

Dopo una stagione fin qui spettacolare, Weston McKennie ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Il centrocampista ha prolungato il suo contratto fino al 2030.  

Grande vittoria dell'Italbasket che bissa il successo di Newcastle e batte ancora una volta la Gran Bretagna. Nella quarta giornata delle qualificazioni mondiali (Girone D) gli azzurri del ct Luca Banchi superano i britannici anche al Modigliani Forum di Livorno con il punteggio di 84-75

 

