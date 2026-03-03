Coppa Italia, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Prima semifinale d'andata di Coppa Italia. Stasera alle 21 si affrontano Como e Inter, queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; N. Paz, Caqueret, J. Rodriguez; Douvikas. INTER (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi; F. P. Esposito.

Fiorentina surclassata dall'Udinese nel posticipo del lunedì. Nel post gara Vanoli ha raccontato una situazione incandescente: "Adesso dobbiamo guardare avanti, ma i giocatori devono farsi un esame di coscienza. Costruiamo qualcosa per poi distruggerlo. ll campionato si sta accorciando, arrivano le gare che contano e dobbiamo stare li con la testa".

Con un comunicato ufficiale l'Atp ha dato aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente che ha bloccato negli Emirati Arabi tennisti come Daniil Medvedev e Andrey Rublev a Dubai e Holger Rune a Doha. "Loro e le loro squadre sono alloggiati negli hotel ufficiali del torneo, dove le loro esigenze immediate sono pienamente supportate. Siamo in comunicazione diretta con le persone interessate, così come con gli organizzatori del torneo e i consulenti per la sicurezza".

Iannik Sinner riparte da Indian Wells, per il quale è stato sorteggiato il tabellone. L'azzurro aspetta al secondo turno James Duckworth o un qualificato. Per quanto riguarda gli altri italiani, Berrettini affronterà Mannarino per poi incrociare Zverev al secondo turno. Musetti debutterà con Marton Fucsovics o un qualificato all'esordio, per poi trovare Arthur Fils. Per Cobolli e Darderi ci sono invece Miomir Kecmanovic e un qualificato.