Roma, tennis, Fiorentina e Sinner: le ultimissime

Giornata da professore per Gian Piero Gasperini, ospite oggi pomeriggio della facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Il Coraggio di Sbagliare", questo il tema dell'incontro che fa parte del ciclo "Oltre la Medicina" e vedrà protagonista il tecnico della Roma, reduce dal recente incontro con il Sindaco Roberto Gualtieri e, soprattutto, dalla cena con Francesco Totti.

Jasmin Paolini ha parlato delle critiche ricevute dopo un periodo non così positivo: "Il messaggio è che non si può essere sempre al 100% e al massimo. . La critica che mi ha fatto più male? Meglio star lontano dai social. Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire, forse nemmeno io anni fa. Ci sono cose che possono far male".

C'è un assente nel mercoledì del Viola Park: David De Gea non ha infatti preso parte alla seduta di ieri pomeriggio per motivi familiari, con tanto di permesso della società. Quella di ieri è stata una giornata speciale per lo spagnolo, che ha festeggiato il compleanno della figlia Yanay, che ieri ha compiuto cinque anni e a cui lo stesso portiere ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram.

Iannik Sinner sarà protagonista a Indian Wells nel primo Masters 1000 della stagione dove farà il suo esordio a partire dal secondo turno. L'azzurro affronterà il ceco Dalibor Svrcina. La sfida tra Sinner e Svrcina, è in programma venerdì 6 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.