Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, Roma, Fiorentina e Genoa: le ultimissime

Lazio, Roma, Fiorentina e Genoa: le ultimissime

I supporters biancocelesti diserteranno anche Lazio-Sassuolo. Kean continua il percorso di recupero dall'infortunio. Baldanzi ancora ai box
2 min
TagsLazioRomaFiorentina

 

 

 

Il tifo più caldo della Lazio non entrerà (di nuovo) per la prossima partita in casa contro il Sassuolo (9 marzo) e, forse, anche per quella contro il Milan (15 marzo), da giocare sempre all'Olimpico. La decisione è arrivata con un nuovo comunicato diramato dai gruppi del tifo organizzato biancoceleste, che intendono proseguire la protesta nei confronti di Lotito.

Brutte notizie in casa Roma a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. I giallorossi si preparano ad affrontare la formazione dell’ex capitano Daniele De Rossi allo stadio Stadio Luigi Ferraris, ma l’attenzione è tutta sulle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino si è fermato dopo pochi minuti dall'allenamento in gruppo: ha risentito dolore al ginocchio. 

La Fiorentina continua la preparazione per la delicata sfida di domenica al Franchi contro il Parma. Paolo Vanoli conta di avere a disposizione Moise Kean anche se il centravanti viola prosegue il lavoro differenziato per il problema alla tibia con cui è alle prese da tempo e lo ha costretto lunedì a chiedere il cambio durante la partita con l'Udinese. Kean sta facendo di tutto per esserci domenica ma la cautela per adesso è estrema.

Il Genoa di De Rossi accoglie la Roma a Marassi. Sfida speciale per l'allenatore dei rossoblù che torna ad affrontare la squadra del suo cuore. Il tecnico dovrà fare a meno del suo pupillo Baldanzi. Salterà la gara di domenica per poi essere rivalutato la prossima settimana in vista della trasferta di Verona. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS