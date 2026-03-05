Lazio, Roma, Fiorentina e Genoa: le ultimissime

Il tifo più caldo della Lazio non entrerà (di nuovo) per la prossima partita in casa contro il Sassuolo (9 marzo) e, forse, anche per quella contro il Milan (15 marzo), da giocare sempre all'Olimpico. La decisione è arrivata con un nuovo comunicato diramato dai gruppi del tifo organizzato biancoceleste, che intendono proseguire la protesta nei confronti di Lotito.

Brutte notizie in casa Roma a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. I giallorossi si preparano ad affrontare la formazione dell’ex capitano Daniele De Rossi allo stadio Stadio Luigi Ferraris, ma l’attenzione è tutta sulle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino si è fermato dopo pochi minuti dall'allenamento in gruppo: ha risentito dolore al ginocchio.

La Fiorentina continua la preparazione per la delicata sfida di domenica al Franchi contro il Parma. Paolo Vanoli conta di avere a disposizione Moise Kean anche se il centravanti viola prosegue il lavoro differenziato per il problema alla tibia con cui è alle prese da tempo e lo ha costretto lunedì a chiedere il cambio durante la partita con l'Udinese. Kean sta facendo di tutto per esserci domenica ma la cautela per adesso è estrema.

Il Genoa di De Rossi accoglie la Roma a Marassi. Sfida speciale per l'allenatore dei rossoblù che torna ad affrontare la squadra del suo cuore. Il tecnico dovrà fare a meno del suo pupillo Baldanzi. Salterà la gara di domenica per poi essere rivalutato la prossima settimana in vista della trasferta di Verona.