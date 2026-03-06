Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli-Torino, Roma, tennis e  Paralimpiadi: le ultimissime

Conte allunga su Gasperini. L'indiscrezione della stampa spagnola su N'Dicka. I risultati degli italiani. Mattarella e Meloni alla cerimonia inaugurale
2 min
Allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri di Conte battono il Torino 2-1 con le reti di Alisson e Elmas. Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, altri tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Barcellona interessato ad Evan N'Dicka. È quanto emerge da un'indiscrezione di mercato rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport, che ha fatto il punto sulla strategia del club blaugrana in vista della prossima sessione estiva. Molto dipenderà dai paletti che imporrà il fair play finanziario, ma il profilo del difensore della Roma piace molto alla società catalana.

Finisce l'avventura di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti nell'Atp di Indian Wells. Il tennista romano è stato sconfitto da Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4. Il carrarino è stato invece battuto dall'ungherese Fucsovics in due set (7-5, 6-1). Vittoria per Flavio Cobolli, che sconfigge in tre set il serbo Keckmanovic.

Un applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrato nel parterre dell'Arena di Verona per assistere alla cerimonia di apertura delle XIV Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo spettacolo si intitola "Life in Motion". Mattarella è seduto a fianco del presidente del Comitato Paralimpico internazionale, Andrew Parsons. Nell'anfiteatro è giunta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

