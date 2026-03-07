Cagliari-Como, Atalanta-Udinese, Juve-Pisa e tennis: le ultimissime

Il sabato di Serie A si apre con Cagliari-Como alle 15. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Esposito. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.

Alle 18 l'Atalanta ospita l'Udinese. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.

Alle 20.45 spazio a Juve-Pisa. Queste le possibili scelte dei tecnici. JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. PISA (3-5-2): Nicolás; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Léris, Aebischer, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Stojilkovic.

Jannik Sinner debutta benissimo a Indian Wells e batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora. ll prossimo avversario dell'altoatesino sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6.