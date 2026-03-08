F1, Genoa-Roma, Milan-Inter e Bologna-Verona: le ultimissime

Dopo tanta attesa è ripartita la Formula Uno con una nuova stagione. E si riparte con il dominio Mercedes nel Gran Premio d’Australia a Melbourne, sull’iconico circuito di Albert Park, con la vittoria di George Russell e il secondo posto di Kimi Antonelli a chiudere la doppietta. Ma la Ferrari c'è e lotta: Leclerc è terzo, in testa dopo la partenza e con una grande lotta contro Russell, mentre Hamilton è quarto.

Oggi alle 18 scende in campo la Roma al Ferraris. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Calhanoglu verso la panchina, Zielinski sarebbe il play titolare; Thuram ha la febbre, salgono le quotazioni di Bonny per una maglia da titolare al fianco di Pio Esposito. Allegri recupera Bartesaghi, ma sulla sinistra si affida a Estupinan.

Alle 15 della domenica la sfida tra Bologna e Verona. Italiano ha il dubbio De Silvestri/Zortea in difesa. Con Freuler squalificato gioca Moro. Davanti Castro con Orsolini e Dallinga. Nel Verona torna Orban dopo la squalifica