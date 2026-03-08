Milan-Inter, Genoa-Roma, Fiorentina-Parma e Bologna-Verona: le ultimissime

Il Milan vince il derby a San Siro e accorcia a sette punti il distacco dalla capolista quando mancano dieci giornate alla fine del campionato. Al 35' è la squadra di Allegri a colpire con Estupinan che firma l’1-0. Nella ripresa i rossoneri sfiorano il raddoppio con Saelemaekers e Fofana, mentre dall’altra parte Dimarco va vicino al pareggio.

La Roma cade a Marassi: 2-1 per il Genoa. Sconfitta per la squadra di Gasperini che non perdeva da oltre un mese. Il Genoa sblocca la partita con il rigore segnato da Messias. N'Dicka firma il suo terzo gol consecutivo e riporta la partita in parità. Malen poco dopo firma anche la rete del sorpasso, ma viene annullata per fuorigioco. All'80' Vitinha segna tutto solo a porta vuota da due passi.

Occasione persa per la Fiorentina, che non approfitta della sconfitta della Cremonese a Lecce e non riesce ad allungare sui grigiorossi, pareggiando senza reti in casa con il Parma dopo una gara incolore. Viola subissata dai fischi del Franchi.

Al Dall'Ara vince il Verona in rimonta: dopo aver terminato il primo tempo senza reti, parte subito aggressiva la squadra di casa che va in vantaggio con un gol di Rowe su assist di Zortea. Succede tutto in 8 minuti: il Verona pareggia immediatamente con Frese, poi sfrutta un contropiede con i rossoblù scoperti e segna il gol della vittoria con Bowie.