martedì 10 marzo 2026
Lazio-Sassuolo, Roma, Juve e tennis: le ultimissime

Sarri conquista i tre punti. Il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con Eurobet.live. Si va verso il rinnovo per Spalletti. Indian Wells, quando si gioca Sinner-Fonseca
2 min
La Lazio batte il Sassuolo nel posticipo della 28ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico è Marusic l'eroe della serata, che firma il 2-1 di testa con un gol al cardiopalma al 92'. Ad aprire le marcature sono stati proprio i padroni di casa dopo appena due minuti con il sigillo di Maldini, alla prima rete stagionale in Serie A, ma al 35' del primo tempo è arrivato il pareggio degli emiliani firmato Laurienté. 

La Roma ha chiuso la partita più attesa: quella del main sponsor. È stato infatti raggiunto l’accordo con Eurobet.live, le parti da una settimana hanno chiuso l’affare e il logo dell’azienda sarà ufficialmente sulle maglie giallorosse già nella delicata sfida di domenica prossima contro il Como.

Sono i giorni in cui la Juve e Spalletti torneranno a confrontarsi sul futuro. È atteso l’incontro per il rinnovo, forse mercoledì. L’ex ct dell’Italia chiederà quattro o cinque rinforzi se l’obiettivo è tornare subito a lottare per lo scudetto e alcune mosse relative allo staff. Il contratto potrebbe essere prolungato al 2028 o di un solo anno con opzione per la stagione successiva. 

Continua la corsa di Jannik Sinner a Indian Wells. Agli ottavi di finale Jannik affronterà nella notte italiana il brasiliano Joao Fonseca: la sfida, valida per gli ottavi di finale, è in programma martedì 10 marzo sullo Stadium 1 alle 3 di notte, ora italiana.

 

