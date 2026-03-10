Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Atalanta-Bayern, Roma, Napoli e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte di Palladino per il match contro il Bayern. Il ruolo che potrà avere l'ex capitano. Napoli, quanto costa il riscatto di Alisson. Indian Wells, Sinner eliminato in doppio con Opelka
Alle 21 occhi puntati su Atalanta-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le possibili scelte di Palladino. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

La Roma e Totti non sono mai stati così vicini. I contatti tra il club e la sua bandiera si sono intensificati nelle ultime settimane. Non da direttore tecnico, ma con un ruolo che, a partire dal centenario, sarà contrattualmente simile a quello di Ranieri. Questo implica che non ci saranno problemi tra gli sponsor privati di Totti e quelli della Roma.

Napoli-Alisson verso il riscatto. Il club partenopeo lo ha preso in prestito per 3,5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, fissando l’opzione di acquisto in 15,5 milioni: il piano Ali è pronto per maggio, l’intenzione è quella, di questo passo neanche un dubbio.

Jannik Sinner e Reilly Opelka lottano ma si arrendono di fronte alla coppia testa di serie formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos nel primo turno del tabellone del doppio al Masters 1000 di Indian Wells. La sfida è finita con un doppio 6-4 a favore degli avversari. 

 

