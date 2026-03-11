Champions League, tennis, Milan e Paralimpiadi: le ultimissime

Altra giornata di grandi match di Champions League. I play-off continuano oggi con quattro gare affascinanti, con l'unica gara delle 18.45 tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Alle 21 il Bodo/Glimt ospita lo Sporting Lisbona, al Parco dei Principi va in scena PSG-Chelsea, mentre il Real Madrid apre le porte all'altro colosso inglese, il Manchester City di Guardiola.

Prosegue l'avventura nel Masters 1000 di Indian Wells di Jannik Sinner, approdato ai quarti di finale senza perdere set. L'altoatesino se la vedrà contro lo statunitense Learner Tien. La gara è in programma per giovedì 12 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.

Sarà un Milan ancora più competitivo la prossima stagione. Tra i profili monitorati dal direttore sportivo Igli Tare c’è pure Mario Gila, difensore della Lazio, già nel mirino tanto che a gennaio ci sono stati dei dialoghi con il procuratore del difensore. Gila ha solamente un anno di contratto. Il Diavolo punta a prenderlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale che andrà al Real Madrid.

È una spedizione già da record quella dell'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con la nazionale azzurra che ha già ottenuto più medaglie di quante ne erano arrivare a Pechino 2022 e Torino 2006. Il numero è salito a nove con le quattro conquistate ieri (martedì 10 marzo).