Bologna-Roma, Juve e tennis: le ultimissime

È il giorno di Bologna-Roma, ma stavolta si tratta di Europa League. Queste le probabili formazioni della gara delle 18.45. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza, Malen.

Juve su Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano, 28 anni, in scadenza con il Bournemouth. La società bianconera ci sta provando e l’ad Comolli avrebbe già presentato un’offerta. L’argentino pare abbia chiesto un ingaggio da 5 milioni di euro, approfittando del regime di svincolo. Sul giocatore ci sono anche Roma e Aston Villa.

Prosegue l'avventura nel Masters 1000 di Indian Wells di Jannik Sinner. L'altoatesino se la vedrà contro lo statunitense Learner Tien, con sfida valida per i quarti di finale, in programma per oggi giovedì 12 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.

Carlos Alcaraz batte Casper Ruud e si qualifica per i quarti di finale dell'Atp di Indian Wells. Il tennista spagnolo, che nel torneo ha già eliminato Dimitrov (sconfitto in due set) e il francese Rinderknech si impone sul numero 13 del mondo con il punteggio di 6-1, 7-6 in un'ora e trenta minuti.