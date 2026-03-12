Bologna-Roma, Tudor, Nba e Paralimpiadi: le ultimissime

Bologna-Roma 1-1. Al Dall'Ara è finito in parità il derby italiano valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League tra i rossoblù di Italiano e i giallorossi di Gasperini: gol di Bernardeschi al 50' e Pellegrini al 71'. Nessun vincitore nel primo atto della doppia sfida che sancirà chi sarà ad affrontare Lilla o Aston villa nei quarti.

Il Tottenham potrebbe cambiare il secondo allenatore della stagione, esonerare Tudor e optare per il terzo cambio in panchina. D'altronde la situazione in Premier League è tragica: gli Spurs sono a un punto dal terzultimo posto e, quindi, dalla zona retrocessione.

Kawhi Leonard si prende la scena nella nottata Nba, mettendo a segno 45 punti che valgono il successo ai Los Angeles Clippers per 153-128 contro i Minnesota Timberwolves. Leonard realizza 15 su 20, 6 su 9 a segno dall'arco con 9 tiri liberi su 10 a canestro.

Chiara Mazzel si è messa al collo la quarta medaglia delle sue Paralimpiadi di Milano Cortina. Grazie alla guida di Fabrizio Casal, l'azzurra è arrivata seconda nello slalom gigante Vision Impaired conquistando l'argento.