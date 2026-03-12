Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bologna-Roma, Tudor, Nba e Paralimpiadi: le ultimissime

Bologna-Roma, Tudor, Nba e Paralimpiadi: le ultimissime

Rossoblù e giallorossi pareggiano al Dall'Ara. Il Tottenham cerca un nuovo allenatore. Le ultime dal basket Usa. Chiara Mazzel vince un'altra medaglia
2 min
TagsEuropa LeaguePremier LeagueNba

 

 

Bologna-Roma 1-1. Al Dall'Ara è finito in parità il derby italiano valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League tra i rossoblù di Italiano e i giallorossi di Gasperini: gol di Bernardeschi al 50' e Pellegrini al 71'. Nessun vincitore nel primo atto della doppia sfida che sancirà chi sarà ad affrontare Lilla o Aston villa nei quarti. 

Il Tottenham potrebbe cambiare il secondo allenatore della stagione, esonerare Tudor e optare per il terzo cambio in panchina. D'altronde la situazione in Premier League è tragica: gli Spurs sono a un punto dal terzultimo posto e, quindi, dalla zona retrocessione. 

Kawhi Leonard si prende la scena nella nottata Nba, mettendo a segno 45 punti che valgono il successo ai Los Angeles Clippers per 153-128 contro i Minnesota Timberwolves. Leonard realizza 15 su 20, 6 su 9 a segno dall'arco con 9 tiri liberi su 10 a canestro.

Chiara Mazzel si è messa al collo la quarta medaglia delle sue Paralimpiadi di Milano Cortina. Grazie alla guida di Fabrizio Casal, l'azzurra è arrivata seconda nello slalom gigante Vision Impaired conquistando l'argento.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS