Torino-Parma, Roma, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Il Torino di D'Aversa ospita il Parma di Cuesta nella gara del venerdì sera che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

La Roma ha appena annunciato il suo nuovo main sponsor, che debutterà sulla maglia giallorossa domenica a Como e che dovrebbe portare in cassa una cifra vicina ai 50 milioni di euro in tre stagioni complete più l’ultima parte di questa.

Serata indimenticabile per il giovane attaccante della Fiorentina. Nel finale della sfida di Conference League contro il Rakow, l’allenatore Paolo Vanoli ha deciso di puntare sul talento di Riccardo Braschi, giovane centravanti della Primavera viola. Per il classe 2006 l’emozione è stata fortissima: al triplice fischio è scoppiato in lacrime, circondato dall’affetto dei compagni e dello staff tecnico.

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, dove se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. La sfida è in programma per sabato 14 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da ufficializzare.