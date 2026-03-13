Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torino-Parma, Roma, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Torino-Parma, Roma, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per la gara di stasera. Eurobet.live porterà al club circa 50 milioni di euro. Fiorentina, lacrime per il classe 2006 Braschi. Indian Wells, quando giocano Sinner-Zverev
2 min
Tagstorino-parmaRomaFiorentina

 

 

Il Torino di D'Aversa ospita il Parma di Cuesta nella gara del venerdì sera che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

La Roma ha appena annunciato il suo nuovo main sponsor, che debutterà sulla maglia giallorossa domenica a Como e che dovrebbe portare in cassa una cifra vicina ai 50 milioni di euro in tre stagioni complete più l’ultima parte di questa.

Serata indimenticabile per il giovane attaccante della Fiorentina. Nel finale della sfida di Conference League contro il Rakow, l’allenatore Paolo Vanoli ha deciso di puntare sul talento di Riccardo Braschi, giovane centravanti della Primavera viola. Per il classe 2006 l’emozione è stata fortissima: al triplice fischio è scoppiato in lacrime, circondato dall’affetto dei compagni e dello staff tecnico. 

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, dove se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. La sfida è in programma per sabato 14 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da ufficializzare.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS