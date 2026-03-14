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Inter-Atalanta, Napoli-Lecce, Udinese-Juve e Formula 1: le ultimissime

Inter-Atalanta, Napoli-Lecce, Udinese-Juve e Formula 1: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare odierne. Kimi Antonelli primo nelle qualifiche in Cina
2 min
TagsInter-AtalantaNapoli-LecceUdinese-Juve

 

 

Il sabato di Serie A inizia alle 15 col big match tra Inter e Atalanta. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Alle 18 il Napoli ospita il Lecce, queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. 

Alle 20.45 la Juve fa visita all'Udinese. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. JUVE (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Kimi Antonelli entra nella storia. Il pilota della Mercedes strappa il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio della Cina e diventa il pilota più giovane ad aver realizzato una pole position, migliorando il precedente primato di Vettel. Un italiano torna in pole dopo Fisichella, nel 2009. Alle sue spalle il compagno di squadra Russell. Terzo tempo per Hamilton, davanti a Leclerc.

 

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