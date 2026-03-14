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Juve, Napoli, Inter e Indian Wells: le ultimissime

Juve, Napoli, Inter e Indian Wells: le ultimissime

Finisce 0-1 al Bluenergy Stadium. Gli azzurri si impongono in rimonta. A San Siro non si va oltre il pari. Sinner archivia la pratica Zverev in due set
2 min
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La Juventus di Luciano Spalletti sbanca il "Bluenergy Stadium" di Udine, battendo 1-0 l'Udinese di Kosta Runjaic grazie al gol partita di Jeremie Boga, che regala tre punti di platino alla Vecchia Signora. Juve che centra così la seconda vittoria consecutiva e vola a quota 53

Il sabato della 29ª giornata di Serie A vede il Napoli battere il Lecce in rimonta al Maradona. Gli azzurri di Conte sfruttano così una grande occasione, visto che si giocherà Como-Roma e entrambe si ritrovano ora a otto punti di distanza dagli azzurri al terzo posto. Il Lecce gioca un grande primo tempo e sblocca subito con Siebert, ma nella ripresa entrano McTominay De Bruyne e la partita cambia: rimonta firmata da Hojlund e Politano. 

L'Inter non riesce a cancellare la sconfitta nel derby pareggiando 1-1 con l'Atalanta a San Siro: sblocca Esposito al 26', al quinto gol in campionato e a quota sette centri stagionali, pareggia Krstovic al 76'. Nella circostanza ammonito e poi espulso Chivu per proteste: chiedeva un fallo di Sulemana su Dumfries.

Prima finale della carriera per Jannik Sinner a Indian Wells. L'azzurro n.2 del mondo ha superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev n.4 in due set con il punteggio di 6-2 6-4, in un'ora e 23' di gioco. 

 

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