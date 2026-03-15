Como-Roma, Lazio-Milan, Formula 1 e tennis: le ultimissime

Domenica ricca di big match. Alle 18 il Como ospita la Roma, queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; da Cunha, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Venturino; Malen.

Alle 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro di Lazio-Milan. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, K.Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao.

Vent'anni dopo un italiano torna a vincere in Formula Uno: Kimi Antonelli vince il Gran Premio della Cina! Secondo Russell, terzo Hamilton al primo podio con la Ferrari. "Grazie a tutti, non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie al team per avermi aiutato nel mio sogno", ha detto Antonelli a fine gara.

Jannik Sinner approda all'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells dove attende ora Daniil Medvedev, che in semifinale ha avuto la meglio in due set su Carlos Alcaraz. La finale è in programma per oggi, domenica 15 marzo sullo Stadium 1 non prima delle ore 22:00.