Lazio-Milan, Sinner, Roma e Bologna: le ultimissime
Nella serata in cui i tifosi biancocelesti ritornano all'Olimpico, la Lazio trova una bella vittoria di misura contro il Milan: a decidere il match un gol nel primo tempo di Isaksen. Per i rossoneri, invece, è un'occasione sprecata per avvicinarsi all'Inter, che resta in cima alla classifica a +8.
C'è sempre una prima volta, anche per un fenomeno come Jannik Sinner. L'azzurro riesce a fare suo il torneo 1000 di Indian Wells battendo in finale con un doppio 7-6 il russo Daniil Medvedev al termine di una finale molto tirata.
Seconda scoffitta consecutiva per la Roma di Gasperini, che viene battuta in rimonta dal Como di Fabregas. Nella partita delle 18 della domenica pomeriggio della Serie A, valida per la 29ª giornata di campionato, sono i padroni di casa a prendersi il quarto posto in classifica e a portarsi a +1 dalla Juve in campionato, nello scontro diretto con vista Champions League.
Il Bologna vince al Mapei Stadium: 1-0 contro il Sassuolo. Decisivo il gol di Dallinga arrivato in apertura di partita. La squadra di Italiano torna a vincere dopo la sconfitta interna contro il Verona.