Cremonese-Fiorentina, Como, Brasile e tennis: le ultimissime

Vittoria netta della Fiorentina per 1-4 sulla Cremonese. La Viola va in vantaggio al 25' con Parisi e raddoppia sette minuti più tardi con Piccoli. A inizio ripresa arriva anche il terzo gol con il contropiede perfetto di Dodo, ma al 57' la Cremonese prova a rientrare in partita con Okereke. L'1-4 è firmato da Gudmundsson.

"L'ho trovata una cosa antisportiva". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato la scelta di Gasperini di non salutarlo dopo il 2-1 a fine partita. Una scelta che lo spagnolo ha trovato ben poco rispettosa. "È una questione di rispetto e di sportività e sono rimasto dispiaciuto da quello che è accaduto".

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali. Tra i nomi figurano due giocatori che militano in Serie A: Gleison Bremer della Juventus e il Wesley della Roma, entrambi chiamati per questi test di preparazione per la Coppa del Mondo.

A Indian Wells, Jannik Sinner ha ritrovato il sorriso. Decisiva la vittoria in finale su Daniil Medvedev. Con il successo nel primo Masters 1000 della stagione, l'azzurro incasserà infatti 1.151.380 dollari.