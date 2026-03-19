Roma-Bologna, Rakow-Fiorentina, Como e Francia: le ultimissime

Il Bologna di Italiano elimina la Roma di Gasperini dall'Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, rossoblù e giallorossi regalano spettacolo all'Olimpico: finisce 4-3 dopo i tempi supplementari, con il gol decisivo di Cambiaghi a mettere la parola fine su una partita bellissima. Il percorso della Roma si ferma agli ottavi, quello del Bologna proseguirà contro l'Aston Villa ai quarti di finale.

Come all'andata, 2-1 anche al ritorno: la Fiorentina batte il Rakow e vola ai quarti di finale di Conference League. Struski in apertura di ripresa porta avanti a sorpresa i polacchi. La Fiorentina reagisce bene e rimonta grazie al gol di Ndour e alla perla da centrocampo di Pongracic che chiude la partita.

È morto a 86 anni Michael Hartono che, con il fratello Robert Budi, era azionista di riferimento del Como. I fratelli Hartono, miliardari indonesiani, tra gli uomini più ricchi al mondo, dal 2019 sono proprietari del club lariano. La triste notizia arrivata attraverso una nota ufficiale del club.

La Francia giocherà contro il Brasile di Ancelotti il 26 marzo, mentre il 29 affronterà la Colombia. Due amichevoli preparatorie al Mondiale per le quali Deschamps ha deciso di convocare cinque giocatori della nostra Serie A. Si tratta dei milanisti Maignan e Rabiot, dell'interista Marcus Thuram, dello juventino Kalulu e del romanista Konè.