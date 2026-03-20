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Genoa-Udinese, Cagliari-Napoli, tennis e atletica: le ultimissime

Genoa-Udinese, Cagliari-Napoli, tennis e atletica: le ultimissime

A Marassi termina 0-2. McTominay punisce gli isolani. Masters 1000 Miami: quando si gioca Sinner-Dzumhur. Atletica, Andy Diaz Hernandez conquista l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun
2 min
TagsGenoa-UdineseCagliari-NapoliTennis

 

 

A Genova la squadra di De Rossi non riesce a trovare la via del gol contro l'Udinese. Sono i friulani a sbloccare la gara al 66', con la magia di Zaniolo che trova Ekkelenkamp in area per il gol dell'1-0. Bianconeri che legittimano poi il successo col gol di Davis che raggiunge la doppia cifra.

Si alza il sipario sulla 30ª giornata di Serie A e il Napoli vola momentaneamente al secondo posto. Gli azzurri di Conte vincono alla Unipol Domus battendo il Cagliari di Pisacane per 1-0. Decisiva la rete nei primi minuti di McTominay, che vale i tre punti e il sorpasso sul Milan.

Inizierà contro il bosniaco Damir Dzumhur il percorso nel Masters 1000 di Miami di Jannik Sinner. La partita, valida per il secondo turno , è in programma sabato 21 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da ufficializzare.

Andy Diaz Hernandez da urlo. L'Italo-cubano ha conquistato l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, riconfermandosi così come campione. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella rassegna, arrivata già al primo giorno di gare.

 

 

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