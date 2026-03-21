Juve-Sassuolo, Milan-Torino, Parma-Cremonese e tennis: le ultimissime
La Juventus di Luciano Spalletti non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che strappa un punto prezioso grazie al gol di Pinamonti, che pareggia l'iniziale vantaggio firmato da Kenan Yildiz. Nel finale, pesa tantissimo l'errore dal dischetto di Manuel Locatelli.
Milan-Torino termina 3-2. I rossoneri si portano momentaneamente a -5 dalla capolista Inter. Decidono il match, valido per la trentesima giornata di Serie A, i gol di Pavlovic al 36', Simeone al 44', Rabiot al 54', Fofana al 56' e Vlasic su rigore all'83'.
La Cremonese conquista punti importantissimi per la salvezza battendo 2-0 il Parma. Nella ripresa sblocca il match Maleh con un gol da fuori area. Poco dopo, al primo pallone toccato, Vardy serve di prima Vandeputte che controlla e calcia segnando il 2 a 0 finale per i grigiorossi.
Sinner vince 6-3 6-3 in un'ora e 10 minuti di gioco al debutto oggi nel Masters 1000 a Miami contro Dzumhur, tennista bosniaco numero 76 nel ranking Atp. Adesso il numero due al mondo sfiderà Moutet, che ha battuto Machac 2-1.