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Bologna-Lazio, Roma-Lecce, Atp Miami e atletica: le ultimissime

Bologna-Lazio, Roma-Lecce, Atp Miami e atletica: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le squadre delle partite delle 15 e delle 18. Sinner vince contro Dzumhur. Oro per Battocletti
2 min
TagsLazioRomasinner

 

 

Alle 15 scendono in campo Bologna e Lazio. 

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. 

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. 

 

Dopo l'eliminazione in Europa League, i giallorossi devono riscattarsi in campionato per restare in corsa per la qualificazione Champions. Senza Wesley e Koné, Gasperini si affida a Tsimikas ed El Aynaoui. Chance per Robinio Vaz dal 1' con Malen in attacco. L'ex Di Francesco con Banda nel tridente offensivo. 

 

Sinner vince 6-3 6-3 in un'ora e 10 minuti di gioco al debutto oggi nel Masters 1000 Miami contro Dzumhur, tennista bosniaco numero 76 nel ranking Atp. Buona la prima di Jannik. 

 

Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera in corso in Polonia. Dopo la strepitosa affermazione di Andy Diaz nel salto triplo, arriva il trionfo di Nadia Battocletti su 3000 metri.

 

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