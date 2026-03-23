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Italia, Milan, tennis e Liga: le ultimissime

Italia, Milan, tennis e Liga: le ultimissime

Gattuso spiega la questione su Chiesa. L'indiscrezione dalla Spagna sul Modric. Masters 1000 Miami, Medvedev battuto da Cerundolo. Almeyda esonerato dal Siviglia
2 min
TagsItaliaMilanTennis

 

 

Federico Chiesa dà forfait e Gattuso chiama Nicolò Cambiaghi. Il ct in conferenza stampa ha spiegato la questione in vista della gara contro l'Irlanda del Nord: "Le teste dei giocatori non sono tutti uguali. Quando sento che è titubante devo fare una scelta, l'abbiamo deciso insieme, non se la sentiva ed è tornato a casa. Io devo accettarlo, posso convincerli per un po', ma poi nella vita i rapporti sono importanti".

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Luka Modric - che a settembre compirà 41 anni – non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro per la prossima stagione. Il Milan sarebbe entusiasta di poter proseguire con lui anche per un altro anno.

Più inaspettata che mai la sconfitta subita da Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il russo, nona testa di serie e reduce dallo splendido torneo di Indian Wells, è stato battuto per 6-0 4-6 7-5 dall'argentino Francisco Cerundolo al termine di un match durato circa due ore e un quarto.

Culmina con l'esonero la travagliata stagione sulla panchina del Siviglia per Matias Almeyda, che di recente è stato squalificato per sette giornate (per essersi rifiutato di uscire dal campo dopo un'espulsione) e in seguito all'ultima sconfitta incassata in casa contro il Valencia. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico.

 

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