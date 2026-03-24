Italia, Serie A, Lukakue Premier League: le ultimissime

A due giorni dalla sfida con l'Irlanda del Nord, Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa: "Vogliamo tutti la stessa cosa. Perché complicarci la vita in una partita che è già complicata di suo? La pressione c’è, non si può evitare. Non penso ad altro che ad andare a fare questo Mondiale in America".

Dopo la fina della 30esima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in vista della prossima giornata. Quattro i giocatori squalificati: Davis dell'Udinese, Alberto Dossena del Cagliari, Mariano Emir Troilo del Parma e anche Carlos Augusto dell'Inter, che non sarà a disposizione di Chivu per la partita contro la Roma.

Romelu Lukaku non scenderà in campo nelle prossime due partite internazionali contro il Belgio. L'attaccante ha deciso di saltare le amichevoli contro Messico e Stati Uniti, programmate in preparazione del Mondiale, per rimanere a Napoli e concentrarsi sul recupero della piena forma dopo l'infortunio.

Mohamed Salah dice addio al Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse egiziano attraverso un video da brividi sui social, dove ha salutato ufficialmente i tifosi dei Reds, visibilmente emozionato: "Per sempre casa mia". L'ex Roma e Fiorentina interromperà anzitempo un contratto con scadenza 2027.