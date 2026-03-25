Italia, Napoli, Roma, Italia U17: le ultimissime

"La pressione esiste, ho un Paese alle mie spalle e questa è la partita più importante della mia carriera da quando alleno". Con la speranza che ce ne sia un'altra, Rino Gattuso presenta così Italia - Irlanda del Nord, in programma domani sera a Bergamo.

"Come sto? Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima, ma sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare", queste le parole di Lobotka all'evento di premiazione come miglior giocatore slovacco dell'anno.

Matias Soulé è tornato ad allenarsi completamente in gruppo dopo un mese di stop. La pubalgia ora è alle spalle. Intensità nella parte atletica, partecipazione in quella tattica e, come ciliegina, la solita qualità nella partitella finale.

L'Italia U17 di Daniele Franceschini supera in rimonta il Portogallo di José Lima, grazie alle reti di Perillo, Okon Engstler e Landi, capaci di annullare l'iniziale doppio vantaggio lusitano, firmato da Guerra e Ferreirinha. Un 3-2 che regala agli Azzurrini i primi tre punti della fase 2 di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.