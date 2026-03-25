Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Italia, Napoli, Roma, Italia U17: le ultimissime

Italia, Napoli, Roma, Italia U17: le ultimissime

Le parole di Gattuso. Lobotka parla alla premiazione per il miglior giocatore slovacco dell'anno. Ritorno in allenamento per Soulé. Impresa contro il Portogallo per gli azzurrini
2 min
TagsItaliaItalia U17Roma

 

 

"La pressione esiste, ho un Paese alle mie spalle e questa è la partita più importante della mia carriera da quando alleno". Con la speranza che ce ne sia un'altra, Rino Gattuso presenta così Italia - Irlanda del Nord, in programma domani sera a Bergamo.

"Come sto? Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima, ma sto scherzandoSto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare", queste le parole di Lobotka all'evento di premiazione come miglior giocatore slovacco dell'anno.

Matias Soulé è tornato ad allenarsi completamente in gruppo dopo un mese di stop. La pubalgia ora è alle spalle. Intensità nella parte atletica, partecipazione in quella tattica e, come ciliegina, la solita qualità nella partitella finale. 

L'Italia U17 di Daniele Franceschini supera in rimonta il Portogallo di José Lima, grazie alle reti di Perillo, Okon Engstler e Landi, capaci di annullare l'iniziale doppio vantaggio lusitano, firmato da Guerra e Ferreirinha. Un 3-2 che regala agli Azzurrini i primi tre punti della fase 2 di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS