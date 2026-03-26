Italia, Napoli, Italia U21, tennis: le ultimissime

L'Italia vince in casa sua, a Bergamo, batte 2-0 l'Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Kean, i migliori in campo, e si regala la finale del playoff Mondiale. Il prossimo 31 marzo l'ultimo atto in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Lukaku resta in Belgio. A differenza di quanto disposto dal Napoli, che lo attendeva in sede a Castel Volturno in queste ore, l'attaccante classe '93 continuerà la preparazione in Belgio. Dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte la prossima settimana, insieme al resto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Poker dell'Italia U21 ai pari età della Macedonia allo stadio Castellani di Empoli: gli Azzurrini di Silvio Baldini vincono 4-0 nella gara valida per la settima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. L'Italia mette pressione alla capolista Polonia, agganciandola momentaneamente in vetta alla classifica del gruppo E.

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Miami, dove il numero 2 del mondo ha staccato il pass per le semifinali battendo in due set (6-2, 6-2) lo statunitense Frances Tiafoe. L'italian affronterà ora il vincitore tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo.