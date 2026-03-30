Italia, Lazio, Var e Papu Gomez: le ultimissime

Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Italia: "Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi, e chi sarà a casa, saranno con noi spingendoci".

Buone notizie per la Lazio e per Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste, fermo dallo scorso 18 marzo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra, sta accelerando il recupero. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha dato riscontri incoraggianti, aprendo uno spiraglio concreto in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma il prossimo 22 aprile.

Secondo un recente sondaggio della Football Supporters Association (FSA), oltre il 75% dei tifosi della Premier League si dichiara contrario all’utilizzo del VAR. Addirittura l’81% afferma di preferire guardare le partite senza l’intervento del VAR. Molti lamentano soprattutto la perdita di spontaneità nelle celebrazioni dei gol, che la tecnologia ha in gran parte rovinato.

La stagione del Papu Gomez è già terminata. L'infortunio alla caviglia che il giocatore si sta trascinando dal 17 gennaio, quando subì un colpo nel corso della partita con il suo Padova contro il Mantova, potrebbe portarlo all'intervento chirurgico, con l'obiettivo così di farlo trovare pronto all'inizio del prossimo campionato.