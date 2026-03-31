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Italia, Napoli, Serrie A e tennis: le ultimissime

Italia, Napoli, Serrie A e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte di gattuso per il match di stasera. Cosa succede a Castel Volturno. Serie A, vendita stadio San Siro a Milan e Inter: perquisizioni e indagati. Masters 1000 Montecarlo, altri due forfait
2 min
TagsItalianapoliTennis

 

 

Stasera alle 20.45 si gioca Bosnia-Italia, la partita mette in palio la qualificazione ai Mondiali 2026. Queste le probabili scelte di Gattuso: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Lukaku non si è presentato questa mattina alla ripresa degli allenamenti del Napoli. Il club con un duro comunicato ha annunciato che potrebbe prendere provvedimenti: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".

Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone.

A pochi giorni dal via del Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, arrivano altri due forfait di prestigio. Dopo Novak Djokovic e Taylor Fritz, anche Jack Draper e Sebastian Korda hanno deciso di non prendere parte al torneo che apre la stagione sul rosso europeo. 

 

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