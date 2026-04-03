Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Italia, Roma, tennis e Euro 2032: le ultimissime

Italia, Roma, tennis e Euro 2032: le ultimissime

Gli Azzurri scalano una posizione in classifica del ranking Fifa. Non solo il Boca Junior su Dybala. Darderi in semifinale a Marrakech. Sessa nominato Commissario straordinario
2 min
TagsItaliaRomaTennis

 

Nonostante l'eliminazione anticipata dalla Coppa del Mondo infatti l'Italia guadagna una posizione nella classifica, restando comunque l'unica delle tradizionali big fuori dalla top 10. A guidare il ranking Fifa c'è ora la Francia, che ha guadagnato due posizioni e scalzato così la Spagna dal podio chiuso ora dall'Argentina campione del mondo in carica.

Mentre il Boca Juniors continua a pressare Dybala, anche i due club più ricchi di Istanbul, il Galatasaray e il Fenerbahçe, coglierebbero al volo questa opportunità e sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto molto simile a quello da 8 milioni netti a stagione garantito al calciatore (ancora per due mesi) dalla Roma.

Continua il percorso di Luciano Darderi a Marrakech. Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale del torneo "Grand Prix Hassan II", Atp 250.  Nel prossimo turno Darderi se la vedrà con uno tra Moutet e Trungelliti. 

Attraverso i propri canali social il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha comunicato che: "La Corte dei Conti ha registrato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032, col quale diventa effettivo l'incarico dell'ingegner Massimo Sessa".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS