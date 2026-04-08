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Champions League, Europa League, tennis: le ultimissime

Champions League, Europa League, tennis: le ultimissime

Terminano 0-2 e 2-0 le gare della serata. Pari tra Braga e Betis. Masters 1000 Montecarlo, Musetti eliminato
1 min
TagsChampions LeagueEuropa LeagueTennis

Una notte di Champions League tutta spagnola. Al Camp Nou il Barcellona crolla contro l'Atletico di Madrid nella partita d'andata dei quarti di finale. Termina 0-2 la gara, segnata dall'espulsione al 44' di Cubarsi. Per la squadra di Simeone vanno a segno Alvarez al 45' e Sorloth al 70'.

Al Parco dei Principi il PSG ne fa due al Liverpool nell'altra gara d'andata dei quarti di finale. Reti di Doué all'11' e Kvaratskhelia al 65'. Da segnalare anche un rigore concesso da Sanchez ai parigini, poi tolto dopo on-field review, e un palo di Dembelé all'87'. 

Un gol per parte e pareggio tra Braga e Betis Siviglia nel match che ha aperto il programma dell'andata dei quarti di finale dell'Europa League. La gara termina quindi 1-1 con le reti di Grillitsch nel primo tempo e Cucho Hernandez nella ripresa.

L'avventura di Lorenzo Musetti si chiude al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista carrarino viene sconfitto dal padrone di casa Valentin Vacherot. Il monegasco chiude il primo set al tie break e il secondo set con il risultato di 7-5. 

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