Europa League, Conference League, Napoli e tennis: le ultimissime

Il Bologna ora avrà bisogno di una vera impresa. Al Dall’Ara nell’andata dei quarti di Europa League la squadra di Italiano perde 3-1 con l'Aston Villa e vede allontanarsi la qualificazione in semifinale. A segno Konsa e Watkins che si regala la doppietta.

Trasferta amara a Londra per la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata nella lotta salvezza in campionato e battuta 3-0 dal Crystal Palace dell'austriaco Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale della Conference League. A segno Mateta, Mitchell e Sarr.

Lukaku non è tornato a Napoli ed è rimasto in Belgio per curarsi: senza aver ricevuto l'ok del club, rimasto molto deluso dal suo comportamento. Il portale belga nieuwsblad ha pubblicato delle foto che ritraggono il centravanti sul campo di allenamento dell'Anversa, per una sessione individuale.

Jannik Sinner vince la sfida sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo agli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac, con un primo set dominato e una lunga sofferenza fino alla vittoria nel terzo set. Il numero due del mondo centra così i quarti di finale, dove sfiderà il canadese Auger-Aliassime.