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Roma, Juve e tennis: le ultimissime

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Tripletta di Malen all'Olimpico. Spalletti ha parlato in seguito al rinnovo. Masters 1000 Montecarlo: quando giocano Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot
2 min
TagsRomajuveTennis

 

 

La Roma di Gasperini si riscatta dopo il crollo contro l'Inter ritrovando la vittoria nella 32ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. I giallorossi dominano contro il Pisa di Hiljemark, vincendo 3-0. Malen fa tripletta (la sua prima in carriera) e si porta il pallone a casa tra la standing ovation dei tifosi giallorossi. 

"Quando siamo usciti dalla Champions contro il Galatasaray tutto lo stadio ci ha applaudito e voleva stringersi a noi perchè ci vedeva dispiaciuti. Quello è stato il momento in cui ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma. Ed è stato bellissimo". Così Luciano Spalletti ospite d'eccezione di @SmallTalk, format social della Juventus che, per l'occasione, ha avuto come location l’Allianz Stadium.

Jannik Sinner continua la sua corsa al Rolex Monte-Carlo Masters. La partita tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale del prestigioso torneo, andrà in scena sabato 11 aprile sul Court Ranieri III a partire dalle ore 13:30.

Sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot la seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita andrà in scena sabato 11 aprile sul Court Ranieri III non prima delle ore 15:30. 

 

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